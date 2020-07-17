الرئيسية | محليات النعيمي: تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريّاً وماليّاً خلال اليومين المقبلين

وطنا اليوم - أعلن وزير التربية والتعليم الدّكتور تيسير النعيمي أنّه تبلّغ اليوم السبت، بقرار النيابة العامّة المتضمّن كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين ووقف النقابة وهيئاتها، وبناءً عليه ستنفذ الوزارة القرار من خلال تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريّاً وماليّاً خلال اليومين المقبلين.

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