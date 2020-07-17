 وطنا نيوز -مدير الامتحانات ينفي توقف عملية الفرز والتصحيح لامتحان الثانوية العامة
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مدير الامتحانات ينفي توقف عملية الفرز والتصحيح لامتحان الثانوية العامة
التاريخ : 25-07-2020 03:06:35 المشاهدات: 522

وطنا اليوم ـ عمان 

 اكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم علي حماد أن عملية فرز وتدقيق نتائج امتحان الشهادة الدراسة الثانوية 2020 تسير وفق ما هو مخطط لها.
 
وقال حماد اليوم السبت، إن انسحاب مجموعة من المعلمين العاملين ضمن الفرق المشرفة على عملية الفرز والتدقيق لن يؤثر على سير العملية، مبينا أنها تسير كالمعتاد ودون تأخير لوجود أعداد بديلة من الإداريين والفنيين للقيام بهذه المهمة.
 
كما طمأن حماد طلبة التوجيهي وأولياء الأمور بشأن دقة العمليات المتعلقة باستخراج نتائج الثانوية العامة، وإعلانها ضمن الموعد المتوقع ودون أي تأخير.

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