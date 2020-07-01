الرئيسية | محليات الحرارة تسجل 40 درجة في عمان الأحد

وطنا اليوم ـ عمان قالت دائرة الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة سوف تصل يوم الاحد الى 40 درجة مئوية في بعض مناطق العاصمة عمان.



وفي التفاصيل ، تؤثر على الأردن موجة حارة متوسطة المدى ناتجة عن اندفاع كتلة هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية نحو المملكة.



وستؤدي الموجة الحارة الى الى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الإعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية، حيث تسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر في ساعا المساء بعض من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في الاجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية ، الرياح شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.



درجات الحارة الكبرى والصغرى المتوقعة الاحد في الأردن



عمان الشرقية 40 – 26



عمان الغربية 38 – 24



المرتفعات الشمالية 35 - 23



المرتفعات الشراة 35 - 22



مناطق البادية 44- 28



مناطق السهول 39 - 25



الاغوار الشمالية 42 - 27



الاغوار الوسطى 44 - 30



الاغوار الجنوبية 45 - 31



البحر الميت 44 - 32



العقبة 45 - 32



وحذرت دائرة الأرصاد من :



- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة فترة الظهيرة .



- عدم ترك المعقمات الكحولية والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.



- ننصح بتناول المياه والسوائل بشكل متكرر خلال موجة الحر



- عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.



- ننصح باستعمال الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة وأيضا واقيات الرأس .



- احتمال تدني الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.



** يوم الاثنين 27 /07/2020



بمشيئة الله تبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة، الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، وفي ساعات المساء ونتيجة التسخين الحراري السطحي وتواجد هواء بارد في الطبقات العليا يتوقع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في شرق وجنوب شرق من المملكة ، الرياح شرقية خفيفة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



تحذيرات دائرة الأرصاد الجوية ليوم الاثنين :



- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة فترة الظهيرة .



- عدم ترك المعقمات الكحولية والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.



- عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.



- ننصح باستعمال الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة وأيضا واقيات الرأس.



** يوم الثلاثاء 28 /07/2020



بمشيئة الله يستمر تأثير الموجة الحارة على المملكة، الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في الأجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة ، وفي ساعات المساء هناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في شرق وجنوب شرق من المملكة ، الرياح شرقية خفيفة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وحذر دائرة الأرصاد الجوية من:



- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة فترة الظهيرة .



- عدم ترك المعقمات الكحولية والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.



- عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.



- ننصح باستعمال الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة وأيضا واقيات الرأس .- احتمال تدني الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

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