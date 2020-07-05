الرئيسية | محليات عاجل - بأمر من المدعي العام إغلاق فروع نقابة المعلمين

وطنا اليوم - اغلقت الأجهزة الأمنية اليوم فروع نقابة المعلمين، كما اعتقلت عددا من اعضائها . وبحسب صفحة نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة على الفيسبوك، فإن الاجهزة الأمنية اغلقت فرع النقابة الرئيسي. وكتب بالمنشور: "إقتحام مبنى النقابة الرئيسي من قبل الأمن. فقدان الاتصال مع نائب نقيب المعلمين د ناصر نواصرة وجميع أعضاء المجلس". واظهر فيديو متداول على منصات التواصل الإجتماعي اغلاق الأجهزة الامنية لفرع نقابة المعلمين في الكرك واعتقال مسؤولها الاستاذ قايد اللصاصمة.

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