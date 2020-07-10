ترقب إعلان بشأن صلاة العيد في الأردن

وطنا اليوم - من المنتظر، أن تعلن وزارة الأوقاف، خلال الأسبوع الحالي، ترتيبات صلاة عيد الأضحى في الأردن.

ويأتي عيد الأضحى، لهذا العام، بالتزامن مع انتشار وباء كورونا، والإجراءات الصحية المرافقة له.

وقالت مصادر في وزارة الأوقاف، إن الوزارة ستعلن "في وقت قريب"، ترتيبات صلاة العيد، وموعدها.

ورجّحت المصادر، تحديد مصليات مكشوفة، في ساحات وملاعب المحافظات، لتأدية الصلاة فيها.

وفي عيد الفطر الماضي، أعلنت وزارة الأوقاف، أن صلاة العيد ستكون في المنازل، على غير العادة، بسبب تأثيرات فيروس كورونا.

وكانت الحكومة، أعلنت فرض حظر شامل للتجول، في أوّل أيام عيد الفطر.