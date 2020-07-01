امام مدير الامن العام..خارجون عن القانون يقلقون راحة أموات وأحياء مدينة المزار في الكرك

وطنا اليوم- وصلت الى هيئة تحرير موقع وطنا اليوم الاخباري شكاوى عديدة من أهالي مدينة المزار حيث يرقد ابن عم رسول الله جعفر الطياروحب رسول الله زيد بن حارثة وثالث شهداء معركة مؤتة عبدالله بن رواحة، وبمقابل هذه المقامات تم تنظيم متنزه للاهالي كمتنفس للكبار والصغار والرجال والنساء.

ولكن ما جرى هو سيطرة الزعران والحشاشين والمتعاطين والخارجين عن القانون على تلك المنطقة والادهى والامر اتخاذ المقبرة مكان للعشاق، وكل هذا يحصل بعلم الاجهزة الامنية في محافظة الكرك كما اخبرني مطلعون من أبناء المنطقة .

هؤلاء الخارجون عن القانون يمارسون كل اشكال الزعرنة واقلاق الراحة العامة وتعاطي المخدرات وشرب الخمور واطلاق صليات من اسلحة رشاشة بعد ان يدور الكاس بالراس.

القاطنون يناشدون اللواء حسين الحواتمة مدير الامن العام المعروف بحزمه، توفير الحماية لتلك المنطقة بتخصيص دوريات ثابتة من الدرك والبحث الجنائي والامن الوقائي لتدارك اي مشاكل قد تحصل مستقبلا لا قدر الله.وهم على ثقة كاملة بمؤسستنا الامنية بتوفير الحماية اللازمة والحفاظ على قدسية المكان ليكون متنزها لا ملما للزعران.