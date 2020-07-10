أسبوع فاصل قد يُحسَم فيه توقيت الانتخابات البرلمانيّة

وطنا اليوم - تسرّبت أنباء سياسية في الأردن عن مراقبة لصيقة و تفصيلية لوضع الاستقصاء الوبائي في البلاد عشيّة عيد الأضحى المبارك وخلال الأسبوع المقبل برمّته بهدف وضع سيناريو مُحتمل يُعلن الاستحقاق الانتخابي في البلاد ويجيب على السؤال الأبرز: متى تُجرى الانتخابات البرلمانية في البلاد؟

ويبدو أن بين الاقتراحات التي تدرس الآن و بحيوية هو ذلك الذي يأمر بتحديد موعد الانتخابات بقرار ملكي حسب النص الدستوري في الأيام المقبلة القريبة وقبل مطلع شهر آب المقبل على أن يحصل ذلك في ظل مراقبة خارطة واتّجاهات الوباء الفيروسي.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد أعلن بأن الانتخابات ستجري في ضوء المحدّدات الدستوريّة وحسب الوضع الوبائي، وهي صيغة تعني عملياً بأن موعد الانتخابات مرهونٌ في الجانب التوقيتي بخارطة الفيروس واتّجاهات الانتشار في الساحة المحلية وسط قناعة بأن مجلس النواب الحالي خرج تماماً من المسرح السياسي و لن يستطيع الانعقاد بعد الآن.

ويبدو الأسبوع المقبل حاسمًا في الأردن بخصوص ترسيم خارطة ملف الانتخابات.