الرئيسية | محليات الصحة: لا توجه لفتح صالات الافراح حاليا

وطنا اليوم-عمان:قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحق، الجمعة، إنه لا يوجد أي توجه لفتح صالات الافراح في الوقت الراهن.

وأكد اسحق، أنه بحسب المصفوفة تفتح صالات الافراح عند وصول الوضع الوبائي بالمملكة إلى مستوى منخفض الخطورة.

وجدد التأكيد على استقرار الوضع الوبائي في الأردن، مشيرا إلى ان تسجيل اصابات محلية قليلة لا يعني عدم السيطرة على الوباء.

وعن اصابة طبيب في قسم الاسعاف والطوارئ بمستشفى الامير حسين في منطقة عين الباشا، قال ان الاصابة اكتشفت من خلال العينات العشوائية، مؤكدا ان فرق التقصي الوبائي لا زالت تعمل على تحديد مصدر العدوى.

ولفت إلى أن وزارة الصحة لم تتخذ أي قرار بشأن نقل مصابي كورونا إلى موقع العزل الجديد، مرجحا اتخاذ القرار بعد عيد الاضحى المبارك.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر