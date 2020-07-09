الرئيسية | محليات المياه : الاعتداءات على خطوط المياه تتسبب بخسائر كبيرة

وطنا اليوم-عمان:أكد مساعد أمين عام وزير المياه، الناطق الاعلامي بالوزارة، عمر سلامة أن حجم الاعتداءات على الناقل الوطني "مياه الديسي" بلغت حجماً كبيراً منذ بداية العام الجاري.

وقال سلامة مساء الجمعة، إن اعتداءات المياه تركزت في الفرة الماضية على ناقل مياه الديسي.

وأشار الى أن هذه الاعتداءات تسببت بخسائر كبيرة لوزارة المياه جراء تكلفة اصلاحها، بالاضافة الى الانقطاعات المتكررة للمياه عن العاصمة عمان، ومحافظة الزرقاء.

الناطق الاعلامي لوزارة المياه، أوضح أن عمليات المراقبة الجوية لخط ناقل الديسي، آتت أكلها وخففت من حجم الاعتداءات على الخط، خاصة بعد ضبط اعتدائين خلال الايام القليلة الماضية، وتحويل هذه الاعتداءات الى القضاء الاردني.

وشدد على أن الاردنيين بحاجة الى كل قطرة مياه، داعياً المواطنين التعاون من أجل التصدي لاعتداءات المياه، والذي يساهم ايضا في التخفيف من الانقطاعات المتكررة للمياه.

ولفت سلامة الى هنالك العديد من الطرق لايذاء خطوط المياه، وذلك من أجل سرقة الماه لصالحهم، متسببين بانقطاع المياه عن بقية المواطنين في المناطق التي تشهد اعتداءات على الخطوط الرئيسية.

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