الاردن يسجل 15 اصابة جديدة بكورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت رئاسة الوزراء ، تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبين في الموجز اليومي ليوم الجمعة حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن والصادر بالتعاون مع وزارة الصحة ان بين الإصابات الجديدة واحدة محليّة، والبقيّة خارجيّة.

وجاءت الإصابات على النحو التالي :

- حالة إصابة لطبيب يعمل في مستشفى الأمير الحسين بمنطقة عين الباشا، ويتمّ حاليّاً الاستقصاء عن سبب الإصابة؛ وقد تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى وتحديد المخالطين له وفحصهم.

- (11) حالة لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في مواقع الحجر. (8 من السعوديّة، و1 من الإمارات، و2 من فلسطين).

- (3) حالات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1146) حالة.

في الاثناء سُجِّلت أيضاً (5) حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

تمّ إجراء (7788) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (550656) فحصاً.