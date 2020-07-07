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الاردن يسجل 15 اصابة جديدة بكورونا
وطنا اليوم-عمان:أعلنت رئاسة الوزراء ، تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجاءت الإصابات على النحو التالي :
- حالة إصابة لطبيب يعمل في مستشفى الأمير الحسين بمنطقة عين الباشا، ويتمّ حاليّاً الاستقصاء عن سبب الإصابة؛ وقد تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى وتحديد المخالطين له وفحصهم.
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