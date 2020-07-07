الرئيسية | محليات استقالة مفاجئة لمدير عام نقيب المعلمين الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:أكد نائب نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور ناصر النواصره صحه استقالة مدير عام النقابه انس ابو الحمص وموافقه المجلس عليه.

جاء ذلك خلال سؤال وجهه عميد كليه الإعلام بجامعه اليرموك الدكتور خلف الطاهات عبر قروب "قضايا اردنيه راهنه" إلى الدكتور النواصره والذي يستفسر فيه عن صحة الاستقاله وعلاقتها خلافات داخل مجلس النقابه كون المدير المستقبل من خارج كادر النقابه.

وقال النواصره ان استقاله مدير النقابه ابو الحمص جاءت عتابا من الاخير على المجلس لعدم التمديد له حتى آخر السنه. وقال النواصره " ما بتعلق باستقالة المدير العام ، مع بداية كل تعيين لاي موظف تكون ٣ شهور الأولى للتجربة وجاءت في هذه الفترة جائحة كورونا ولم نتمكن من التقييم الدقيق ،فتم التمديد لمدة ٣ أشهر أخرى، في اثنائها تقدم المدير العام بالاستقالة في منتصف شهر ٥ عاتبا على عدم التمديد لنهاية العام ، وعليه تم قبول استقالته في شهر ٧ الحالي".

هذا وقد اثار قرار استقالة ابو الحمص جدلا بين اوساط المعلمين على منصات التواصل الاجتماعي سيما وانه من خارج كادر النقابه ولم يحدث تطويرها ملموسا بعمل النقابه الإداري إلى جانب تقاضيه مبلغا لا يقل عن ١٥٠٠ دينار يمكن لأي معلم كفوء ومؤهل القيام بها بكل اقتدار.

يشار إلى أن قروب قضايا اردنيه راهنه يديره الزميلان جمال حداد و محمود الدباس ويضم نخبه من ابناء الوطن من سياسين ووزراء حاليين وسابقين ونواب واكاديميين ومستثمرين وخبراء وقانونين ويطرح أبرز القضايا الملحه التي يعيشها الوطن.

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