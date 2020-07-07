الرئيسية | محليات الشيشاني تعتذر عن وظيفة مستشارة في وزارة الاشغال

وطنا اليوم-عمان:إعتذرت المهندسة هدى الشيشاني من العودة للعمل في وزارة الاشغال بعد أن شغل خبر إيعاز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بإعادتها إلى عملها الاوساط الصحافية والسياسية.

وجاء إعتذار الشيشاني بعد أن عرضت عليها الحكومة العودة بوظيفة مستشارة في وزارة الاشغال وليس العودة إلى موقعها السابق مديرة لدائرة العطاءات الحكوميّة أو ما يعادله.

ولاقى قرار الرزاز إعادة المهندسة الشيشاني إستحسان شعبي حتى وصفته تقارير صحافية بأنه "محاولة تكسب شعبي” ورسالة "رمزية للوبي العطاءات والمقاولات:.

وكان الرزّاز أوعز الأربعاء الماضي بإعادة المهندسة الشيشاني إلى العمل في وزارة الأشغال العامّة والإسكان فوراً، وذلك بعد إنهاء خدماتها بشكل تعسّفي قبل أكثر من 3 سنوات نتيجة خلافات بينها وبين وزير الاشغال السابق سامي هلسة.

وكانت قضية المهندسة الشيشاني التي عملت مديرة لدائرة العطاءات الحكوميّة في وزارة الأشغال العاّمة والإسكان، قد شغلت مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام، ووصلت أبعاد قضيتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في ظل ورود معلومات تؤكد تقديمها لوثائق للهيئة حول وجود شبهات فساد في بعض العطاءات الحكوميّة آنذاك.

كما أن إنهاء خدماتها جاء رغم فوزها بجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية عام 2013م.

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