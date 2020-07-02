الرئيسية | محليات عزل بناية في عمّان بعد إصابة طبيب بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:عزلت الأجهزة المعنية، الجمعة، بناية في منطقة أم أذينة بالعاصمة عمان يقطن فيها طبيب أعلنت إصابته اليوم بفيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ العاصمة سعد شهاب إن عزل البناية جاء بعد توصية من وزير الصحة الدكتور سعد جابر، حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من فحص المخالطين للمصاب.

وأضاف شهاب أن كوادر أمانة ستقوم بتعقيم العمارة بالكامل والمناطق القريبة المحاذية لها.

وكانت مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحق قال إنه تم إغلاق قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الأمير حسين بلواء عين الباشا لغايات التعقيم والتطهير بعد ثبوت اصابة احد الاطباء العاملين في قسم الاسعاف والطوارئ بالمستشفى وتحويل المراجعين الى مستشفى الحسين بمدينة السلط.

وأضاف إلى أن الإصابة ظهرت من خلال العينات العشوائية، حيث تم عزل الطبيب في مستشفى الأمير حمزة.

وأشار إلى أن فرق التقصي الوبائي تعمل حاليا على معرفة مصدر اصابة الطبيب، مشيرا الى ان المصدر ما زال مجهول.

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