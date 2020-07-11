المعايطة يرد على المعايطة

وطنا اليوم - بعد التصريح الذي صدر عن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والتي قال فيها ان ثقافة الاردنيين هي العائق امام تطور الحياة السياسية والحزبية، رد الدكتور ظفار المعايطة قائلا:

بسْم الله الرحمن الرحيم

المجتمع الاردني مثقف والخلل بكم ايها الوزير

اطل علينا قبل ايام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية واصدر تصريحا مهينا للاردن كدولة ومهينا للاردنيين وتاريخ نضالهم السياسي، وذلك باتهام الاردنيين بان (ثقافتهم) هي العائق امام تطور الحياة السياسة الحزبية في الاردن على مدى السنين السابقة وهذا التصريح يحمل في طياته اتهام للعشائر الاردنية التي شهد القاصي والداني لدورها السياسي خلال الفترات الاولى من عمر الدولة الاردنية ومقدار الوعي السياسي الذي تمتعت تلك العشائر وقياداتها.

وبقدر ما التصريح مجافي للحقيقة التي يعلمها كل الاردنيين، الا انه حالة إعتراف بالفشل والقصور في تنفيذ رغبات وتوجيهات جلالة الملك بتوسيع قاعدة العمل السياسي والحزبي الذين يراه العديد من السياسين الرسميين تهديدا لإستمرارهم و إحتكارهم للعمل السياسي..

السيد الوزير ...... النضال السياسي والحزبي ليس وليدا حديثا في الدولة الاردنية، ويبقى تاريخ الثاني من ديسمبر 1920 علامة مضيئة في تاريخ الاردن كما ان التاريخ شهد على وعي الاردنيين السياسي منذ نشأة الدولة الاردنية وتأسيس اول حزب وطني اردني قبل 99 عام تحت اسم حزب الاستقلال والذي استمر لغاية عام 1924 وتم حله من قبل البريطانيين بل وطرد اعضاءه الى خارج شرق الاردن انذاك لمواقفهم المناوئة للاحتلال الفرنسي لسوريا. كما شهد الاردن في الفترة من 1927 وحتى عام 1933 تم تأسيس خمسة أحزاب اردنية وشارك في عضويتها زعامات وطنية عشائرية

كانت تلك هي فطرت الاردنيين الا ان دخلتم الى واقعهم وعبثتم بثقافتهم واخرجتم دكاكين حزبية تعتاش على ما تقدموه من دعم مالي فقط لاضفاء الشرعية التي تنشدونها والتي اغلب الاردنيين يرفضونها جملة وتفصيلا ... لانهم يدركون حقيقتها تمام ..

السيد الوزير .... قوانينكم وسياساتكم الممنهجة هي التي ساهمت في الحد من انتشار العمل الحزبي السياسي واحبطت كل محاولة لقيام برلمان حقيقي مبني على التعددية الحزبية لانها لاتخدم توجهكم في النهوض بالعمل السياسي، بل وحاربتم بكل ضراوة فئة الشباب المتحمس للاصلاح .. حتى بات الشباب يخشون مستقبلهم ووظائفهم.

واود ان اذكر الوزير ان الوعي الشبابي وثقافتهم التي يعيبها هي التي اجتمعت على مرى ومسمع العالم وأسقطت حكومة سمير الرفاعي الثانية في فبراير 2011 ومن ثم قاد الشباب الواعي اسقاط حكومة الملقي في 30 ايار 2018. وهم قادرون على النهوض دوما بمسؤوليتهم الوطنية

الاردنيين الذين تعيب عليهم ثقافتهم .. سيبقوا محبين لوطنهم .. ولملكهم .. و لتاريخهم العريق .. فلا انت ايها الوزير ولا غيرك يستطيع ان يعيب على الاردنيين ثقافتهم التي يعتزون بها.