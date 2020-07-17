الرئيسية | محليات الأمانة: لن نسمح ببيع الأضاحي بلا ترخيص

وطنا اليوم-عمان:أكدت أمانة عمان الكبرى، أمس، عدم السماح ببناء الحظائر غير المرخصة على امتداد العاصمة، فيما قال مصدر في "الأمانة" إن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة، ولن تسمح لأي شخص أو جهة ببيع الأضاحي ما لم يكن مرخصا له.

وأضاف أنه جرى التعميم على جميع ملاحم العاصمة بعدم "الذبح" داخل الملاحم أو قبالتها تحت طائلة المسؤولية، وفق يومية الغد.

وجددت "الأمانة" التأكيد على ضرورة التقيد باشتراطات الحظائر وهي ألا تتجاوز مساحة الحظيرة 100 متر مربع، ولا تزيد كثافة القطيع في هذه المساحة على 100 رأس، وأن تكون كل حظيره بعيدة عن الأخرى بمسافة لا تقل عن 10 أمتار.

كما يتوجب مراعاة الشروط الشرعية والصحية للأضاحي، بحيث تكون الأضحية خالية من العيوب، ومنها (العمياء أو العوراء البائن عورها، والمريضة البائن مرضها أو الجرباء، والعرجاء البائن عرجها، والبهيمة العجفاء، والبهيمة مقطوعة اللسان، والبهيمة الوالدة، أي التي تكون في حالة ولادة)، مع ضرورة التزام صاحب الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة وتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بين المواطنين وتأمين العاملين بوسائل الصحة والسلامة العامة.

كما أكدت ضرورة التزام التاجر بوضع سياج حول الحظائر على نفقته الخاصة وفق شروط الرفق بالحيوان وجميع الخدمات اللازمة لممارسة العمل، مشددة على التزام التاجر بتوفير المأكل والمشرب (خزان الماء) على حسابة الخاص ووضعة في المكان المناسب، وكذلك التزامه بالمدة المقررة لـ"التبسيط" في الحظيرة وهي قبل 48 ساعة من العيد وأربعة أيام عيد الأضحى فقط مع الالتزام بتنظيف الموقع عند الانتهاء.

ودعت "الأمانة" الراغبين إلى اختيار مواقع غير المعلن عنها في مناطق أمانة عمان الـ(22) لتقديم طلب مسبق في المنطقة لإنشاء حظيرة بنفس الشروط أعلاه ومع وجود تفويض من صاحب الأرض لإقامة الحظيرة لغاية إصدار تصريح من المنطقة على أن تكون المواقع بعيدة عن السكن والشوارع الرئيسية والمرافق العامة.

وأكدت أن الحظائر ستكون خاضعة للرقابة البيطرية من قبل الأطباء البيطرين على أن تعطى الأولوية بالحظائر لأصحاب رخص المهن (الملاحم).

وفي السياق؛ يستعد مسلخ عمان لاستقبال ذبحيات الأضاحي وبقدرة تصل إلى 300 أضحية في الساعة لمسلخ عمان، وذبحيات تصل لنحو 200 أضحية في مسلخ الماضونة، وهو ما يعتبر مؤشر جيد لضمان عدم التزاحم والتباعد الجسدي.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر