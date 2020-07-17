سلطة وادي الأردن: حالة طوارىء خلال موجة الحر المرتقبة

وطنا اليوم - قال مساعد أمين عام سلطة وادي الأردن للأغوار الشمالية والوسطى المهندس فيصل الغادي: إن السلطة ستعمل على زيادة كميات مياه الري لمزارع الأغوار خلال موجة الحر المرتقبة الأسبوع المقبل.

وستكون في حالة طوارئ لمعالجة أي نقص في كميات الري المسالة إلى المزارع.

وحول شكوى مزارعين من انخفاض منسوب قناة الملك عبدالله خلال الأيام الأخيرة، أوضح الغادي أن منسوب القناة التي تتغذى من السدود وعدة مصادر مائية انخفض خلال الساعات 24 الماضية لأسباب فنية، مؤكدا أنه تمت المباشرة بتزويد القناة من مياه سد الوحدة منذ أمس لغاية رفع المنسوب وتحسين كفاءة تشغيل المضخات.

بدوره، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام: إن موجات الحر أثرت على المزروعات في الأغوار، خاصة أشجار الحمضيات التي شهدت تساقط نسبة كبيرة من ثمارها ما سيتسبب بخسائر مالية للمزارعين.

وبين أن توفير مياه الري بكميات مناسبة خاصة خلال شهري تموز وآب، من شأنها ضمان الإنتاجية المقبولة للأشجار المثمرة والمحاصيل الخضرية، محذراً من تأثير موجة الحر المرتقبة على الزراعات في حال عدم توفير كميات مياه ري إضافية.

وكانت سلطة وادي الأردن زادت كميات مياه الري خلال الشهرين الأخيرين بمعدل ساعتين إضافيتين لكل دورة إثر مطالبات مزارعين بهذا الشأن