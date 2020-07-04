وطنا نيوز -"العرموطي والفرحان": تشويه صورة المرأة في الاردن مقصود

وطنا اليوم - قال النائب صالح العرموطي إن مؤسسات المرأة تحاول تشويه صورة الأردن ووضع المرأة فيه.

وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الخميس، أن الحقوق التي منحها القانون الأردني للمرأة تتمناها المرأة في الدول الغربية.

وأوضح أن التمويل الأجنبي هدفه بث السموم في المجتمع الأردني، وأن الهجمة والإساءة للأردن في العنف ضد النساء مقصودة.

وبيّنَ أن الهتافات في الوقفة التي نظمتها بعض المؤسسات أمام النواب تدعو للانحلال وتمزيق الأسرة الأردنية، "كرامة المرأة الأردنية من كرامة الدولة"

"الإسلام فقط من كرّم المرأة والغرب يدعوها للانسلاخ عن دينها، ولا حرية رأي وتعبير في محاولات افساد المجتمع" بحسب العرموطي.

بدورها قالت الناشطة السياسية أسماء الفرحان إن الاهتمام المبالغ فيه بالعنف ضد النساء هو محاولة لتشويه صورة الأردن.

وتابعت بأنه لا ارقام دقيقة وواضحة حول حجم العنف ضد النساء في الأردن، وأن بعض المؤسسات تحاول تسويق الأردن على انه مكان غير آمن للمرأة.

وأكدت وجود مشاكل وعنف ضد المرأة لكن ليس بالحجم الذي يسوق له، مطالبة بالحذر من أن يتم قيادة الأردن اجتماعيا بأطراف وأصابع خارجية.

وكشفت أن تعديل القوانين لا يمنع وقوع الجرائم، وأن مؤسسات المرأة تحاول ترويج الحقائق دون تقديم أرقام ووثائق.

"المؤسسات تحاول تشويه الحقائق لغايات غير بريئة، بالإضافة إلى أن استيراد القوانين يعني استيراد ثقافات خارجية دخيلة على المجتمع".

وشددت الفرحان على أن حماية الحقوق تأتي بترسيخ القيم وليس بتفتيتها بهذه الطريقة