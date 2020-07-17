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تدشين نصب تذكاري لشهداء الجيش الأردني في اليامون غرب جنين
وطنااليوم - عمان
دشن في بلدة اليامون غرب جنين ، نصب تذكاري لشــــهداء الجيش الأردني والذي تم إنجازه من قبل بلدية اليامون ممثلة برئيسها نايف خمايسه وبالشراكة مع الجهات القائمة على بناء النصب التذكاري وبحضور رئيس اللجنة الوطنية لتخليد الشهداء العرب في جنين وأمين سر اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في المحافظة محمد حبش ورئيس جمعية إنسان للعمل الوطني فداء تركمان واللجنة الشعبية للاجئين ممثلة برئيسها محمود حواشين أبو الصالح وممثلين عن اللجنة عمار جرار وأحمد أبو سلامة وبحضور يوسف أبو صويص مدير مكتب حركة فتح إقليم جنين تم الانتهاء من بناء وإقامة النصب التذكاري لشههداء الجيش الأردني في بلدة اليامون يشار الى أنه سقط في بلدة اليامون ١١ شهيد من الجيش الأردني عام ١٩٦٧ وجرى من قبل اللجنة التواصل والتنسيق مع الاعلامي الأردني المتميز سهم العبادي .
بوابة جنين وصوت فلسطين / ثائر ابو بكر
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