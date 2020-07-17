تدشين نصب تذكاري لشهداء الجيش الأردني في اليامون غرب جنين

وطنااليوم - عمان

دشن في بلدة اليامون غرب جنين ، نصب تذكاري لشــــهداء الجيش الأردني والذي تم إنجازه من قبل بلدية اليامون ممثلة برئيسها نايف خمايسه وبالشراكة مع الجهات القائمة على بناء النصب التذكاري وبحضور رئيس اللجنة الوطنية لتخليد الشهداء العرب في جنين وأمين سر اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في المحافظة محمد حبش ورئيس جمعية إنسان للعمل الوطني فداء تركمان واللجنة الشعبية للاجئين ممثلة برئيسها محمود حواشين أبو الصالح وممثلين عن اللجنة عمار جرار وأحمد أبو سلامة وبحضور يوسف أبو صويص مدير مكتب حركة فتح إقليم جنين تم الانتهاء من بناء وإقامة النصب التذكاري لشههداء الجيش الأردني في بلدة اليامون يشار الى أنه سقط في بلدة اليامون ١١ شهيد من الجيش الأردني عام ١٩٦٧ وجرى من قبل اللجنة التواصل والتنسيق مع الاعلامي الأردني المتميز سهم العبادي .



وذكر في حديث خاص محمد حبش والذي قام برسم اللوحات الفنية ونحتهم ، بأنه تم وضع اللمسات الأخيرة لهذا النصب التذكاري وسيتم قريبا افتتاحه رسميا بحضور ممثلين عن دولة الاردن ودولة فلسطين وبحضور ممثلين عن المؤسسات المدنية والشعبية والأمنية في محافظة جنين .



وذكر الحبش أيضا بعد افتتاح النصب التذكاري رسميا سيتم بعد ذلك العمل على بناء أضرحة شه.داء الجيش الأردني في بلدة الكفير وعددهم ١٤ شهيد وسيتم أيضا إقامة نصب تذكاري لثلاث شهداء أردنيين في قرية كفيرت وسيتم أيضا إقامة نصب تذكاري لشهداء دولة الجزائر في بلدة برقين وتسمية أحد شوارع محافظة جنين بإسم الرئيس الراحل الجزائري هواري بومدين .



وأضاف ، أنه وضمن الخطة ستقوم الجهات الثلاث القائمة على هذا الموضوع وهي اللجنة الشعبية للاجئين وجمعية إنسان واللجنة الوطنية لتخليد الشهــــداء العرب بإقامة نصب تذكاري لشـــهداء دولة الكويت والمغرب ومصر في بلدات وقرى محافظة جنين .

بوابة جنين وصوت فلسطين / ثائر ابو بكر