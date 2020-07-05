تحذيرات من موجة حر إقليمية تؤثر على المنطقة الأسبوع القادم

وطنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب إن أجزاء واسعة من منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية تتأثر اعتباراً من الأحد بموجة شديدة الحرارة، يُمكن وصفها بالإقليمية، نتيجة تأثيرها على رقعة جغرافية واسعة تشمل العديد من دول المنطقة.

العراق الأكثر تأثراً بالكتلة الحارة ودرجات حرارة قياسية مُتوقعة

وتُعتبر جُمهورية العراق هي الأكثر تأثراً بالموجة الحارة، إذ يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم بشكل كبير وربما قياسي، ويُتوقع أن تُسجل معظم المناطق العراقية بما فيها العاصة بغداد درجات حرارة مرتفعة تتراوح ما بين 50 إلى 54 درجة مئوية، ويكون الطقس شديد الحرارة ومُرهق للغاية.

تأثير مُباشر للموجة الحارة على الأردن وسوريا

أما في الأردن وسوريا فيُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 8-10 درجات مئوية، ولايُستبعد أن تُسجل العاصمة الأردنية عمان درجات حرارة تُلامس 40 درجة مئوية، في حين تقترب من 45 في العاصمة السورية دمشق، ويكون الطقس حار إلى شديد الحرارة بوجه عام، أما أما القدس عاصمة الدولة الفلسطينية فيُتوقع أن تتأثر بشكل أضعف بالكتلة الحارة، لتكون درجات الحرارة العظمى مابين 31-34 درجة مئوية.

ارتفاع كبير على درجات الحرارة شمال السعودية

كما ويُتوقع أن تتأثر معظم المناطق في شمال المملكة العربية السعودية بشكل لافت بتأثرات الموجة الحارة، وترتفع درجات الحرارة في عرعر و القريات وسكاكا وعموم منطقة الجوف لتتجاوز 45 درجة مئوية يومي الأحد والاثنين، ويكون الطقس شديد الحرارة ومرهق بشكل لافت.

فرصة للأمطار رغم الحرارة العالية!

وبالتزامن مع تأثير الموجة الحارة يُتوقع تدفُق لتيارات رطبة في طبقات الجو المتوسطة والعالية، تعمل على ظُهور السُحُب فوق أجزاء مُختلفة من الجزيرة العربية وبلاد الشام، والتي قد تترافق محليّاً بهُطول زخات من الأمطار في بعض مناطق الجزيرة العربية وأجزاء من جنوب وشرق الأردن وسوريا.

تفاصيل أكثر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الفترة المقبلة عبر نشرة 6 - 30 يوم على تطبيق طقس العرب

ويُنوه موقع طقس العرب إلى ضرورة:

عدم التعرُض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة والعصر

تجنُب بذل المجهود تحت أشعة الشمس خلال فترة هذه الموجة الحارّة، تجُنباً للإصابة بضربات الشمس.

عدم المُجازفة بترك الأطفال داخل المركبات المُغلقة، لما يشكله من خطورة على حياتهم في ظل الإرتفاع الكبير على درجات الحرارة