الرئيسية | محليات الشقة للبيع لسوء الجيرة .. إعلان يثير جدلاَ في الأردن

وطنا اليوم-عمان:عرض مواطن اردني منزله للبيع هربا من ازعاج جاره.

وعلق المواطن يافطة امام منزله ، كتب عليها ان الشقة للبيع ، وانه لم يعد يتحمل اذى جاره.

وارفق المواطن الإعلان بالحديث الشريف (والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه) ، وبمقولة للسلف الصالح (مَا مِنْ جَارٍ يَظْلِمُ جَارَهُ وَيَقْهَرُهُ، حَتَّى يَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ، إِلَّا هَلَكَ).

وعلّق رواد مواقع التواصل على الصورة متهمين صاحب الشقة بالمكايدة لجيرانه ومؤكدين أنه لو كان جادا في البيع ما كان ليكتب هذه العبارة لأنها ستؤدي لعزوف المشترين المحتملين طالما أن الجيران بهذا الوصف الذي ذكره الإعلان.

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