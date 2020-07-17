الرئيسية | محليات عبيدات: لا مشكلة بتسجيل اصابة او اثنتين في الايام القادمة

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور نذير عبيدات أن الوضع الوبائي في الأردن جيد، وبمقارنته مع دول الاقليم فالوضع في الأردن من الافضل.

وقال عبيدات خلال استضافته عبر المملكة، إن هذا الوضع الوبائي الجيد غير مفاجئ، مؤكدا أنه لا مشكلة في حال تسجيل اصابة او اثنتين في الايام القادمة.

واضاف أن الاجراءات التي يتخذها الأردن تضمن بقاء الوضع الوبائي الحالي، حتى في حال تسجيل عدد قليل من الاصابات.

وعن الموجة الثانية للفيروس أكد عبيدات أنها ليست بالضرورة ان يكون هناك موجة ثانية كما أن الأمر ليس مستبعدا، مشيرا الى أن ذلك يعتمد على الاجراءات الوقائية ووجود اللقاح للفيروس.

وعن عيد الاضحى، قال عبيدات إن فرق التقصي على اهبة الاستعداد لهذه المرحلة، والتي تعتمد بشكل كبير على اللجان.

واضاف أن خلال فترة العيد ستكون العينات الفحوصات العشوائية أقل من المعتاد.

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