الرئيسية | محليات إعفاء سائقي الشاحنات القادمين عبر الحدود من تكاليف فحص كورونا

وطنا اليوم-عمان:أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للجهات المعنية بإعفاء سائقي الشاحنات الأردنيين القادمين عبر مركزي حدود العمري وجابر من التكاليف المالية لفحص كورونا، وإجرائها على نفقة الحكومة وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل.

كما وجه رئيس الوزراء أيضاً للعمل على مضاعفة أعداد الكرفانات المخصصة للحجر والإيواء لسائقي الشاحنات، بحيث سيتم الانتهاء من تجهيز 350 كرفاناً جديداً تمّ توفيرها من الهيئة الخيرية الهاشمية، ليصبح مجموع الكرفانات الموجودة في مركز حدود العمري 535 كرفاناً، إضافة إلى استخدام ساحة مناولة البضائع بين الشاحنات في مركز الحدودي.

وأكد الرزاز خلال ترؤسه اجتماعاً لبحث آخر الإجراءات والقرارات المتخذة على الحدود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحضور وزراء الداخلية، والصحة، والدولة لشؤون الإعلام، والنقل، اليوم الخميس في رئاسة الوزراء، أهمية توفير جميع الامكانيات والخدمات اللازمة لسائقي الشاحنات، بما يضمن لهم حياة كريمة خلال فترة الحجر الإلزامي قبل عودتهم إلى منازلهم.

بدوره، قال وزير الداخلية سلامة حماد خلال الاجتماع الذي حضره مدير مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، ومدير عمليات خلية أزمة كورونا، إن الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع القوات المسلحة تحرص على تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بإنفاذ القانون بما فيها التأكد من الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة للقادمين على الحدود.

وأشار وزير الصحة الدكتور سعد جابر إلى إن إجراءات الحكومة المتبعة على الحدود ساهمت في الحد من انتشار الفيروس داخل المملكة، لافتاً إلى أن بعض الدول أصبحت تحذو حذو الأردن من خلال تطبيق الإجراءات المشددة على الحدود لضبط الإصابات القادمة من الدول المجاورة لها.

واستعرض الدكتور جابر إجراءات الوزارة على الحدود التي تتضمن الفحص الحراري للقادمين إلى المملكة، وعزل الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، وإدخالها في منطقة العزل الخاصة المتواجدة هناك، إضافة إلى إجراء فحص كورونا في المختبرات الطبية المتواجدة على الحدود، مؤكداً أهمية استمرار فرض الحجر الصحي للسائقين لمدة أربعة عشر يوما للحفاظ على صحة المواطنين في داخل المملكة.

من جهته، اشار وزير النقل خالد سيف إلى أن حركة الشحن التجاري مع دول الخليج زادت بعد تطبيق إجراءات المتعلقة بتسهيل إجراءات دخول وخروج السائقين على نظام مناولة البضائع بين الشاحنات back to back ، لافتا إلى وجود 1370 شاحنة أردنية في الخليج، بمتوسط عودة 200 شاحنة للمملكة يوميا.

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