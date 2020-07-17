الرئيسية | محليات تشييع جثامين ضحايا حادث الصحراوي بالطفيلة

وطنا اليوم-عمان:شيع أهالي محافظة الطفيلة اليوم جثامين ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الصحراوي.

وشارك العشرات من أهالي المحافظة بتشييع المرحوم سليم البدور وزوجته عائدة البدور والمرحوم سائد الجرادين وزوجته ميسون إلى مقبرة مجادل.

وخيم الحزن مجدداً على محافظة الطفيلة بعد وفاة 4 أشخاص من سكان المحافظة في حادث سير وقع على الطريق الصحراوي صباح الخميس.

وتوفي كل من سليم البدور وزوجته، وسائد الجرادين وزوجته وجميعهم من محافظة الطفيلة.

وبتاريخ 11/6/2020 فقدت محافظة الطفيلة 4 من أبنائها فيما أصيب 20 آخرين جراء حادث سير وقع بين 8 مركبات على طريق الضبعة.

وبتاريخ 5/9/2019 توفي 3 شبان بمقتبل العمر من لواء العين البيضاء في الطفيلة، بحوادث على الصحراوي وفي الطفيلة.

وهم: أكرم الشباطات ومحمود البداينة ومحمود القرارعة.

وتوفي الشباطات، إثر حادث سير في الطفيلة.

أما البداينة والقرارعة، فتوفيا إثر الحادث المروع الذي وقع على الطريق الصحراوي بالقرب من جسر الكرك، الأربعاء، وحصد 5 أرواح ايضا بينهم الرائد محمد الضمور وزوجته وابنته .

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