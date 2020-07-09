الرئيسية | محليات العثور على أفنان الدابوقي بعد فقدانها منذ يومين

وطنا اليوم-عمان:بعد القلق الذي عم مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن عقب فُقدان الطفلة "أفنان الدابوقي" منذ يومين، أعلن ذووها اليوم الخميس عن العثور على ابنتهم بصحة جيدة.

وفي التفاصيل، ذكر ذووها أن أفنان في مُستشفى الأقصى بعد أن تم دهسها ونقلُها إلى المُستشفى.. مؤكدين أن وضعها الصحي جيد، إلا أنها تُعاني من بعض الرضوض والكسور في جسمها..

يُذكر أن الطفلة أفنان أسامة الدابوقي، البالغة من العُمر "15" عاما، فقدت منذ يوم الثُلاثاء بتاريخ 2172020، من منزل ذويها الكائن في "ضاحية الأقصى" في العاصمة عمان.

وقالت والدة الطفلة أفنان السيدة "نعمة الدابوقي" إن ابنتها أفنان هي أصغر أفراد عائلتها، وفي ذلك اليوم كانت الأم في منزل ذويها حينما اتصلت ابنتها أفنان بها من هاتف جارتها لإبلاغها برغبتها التوجه لمنزل أخيها الذي يبعد عن منزل والدها 10 دقائق.

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