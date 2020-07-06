الرئيسية | محليات 11 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

وطنا اليوم-عمان:أعلنت رئاسة الوزراء تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وهي لقادمين من الخارج.

وبينت في الموجز الإعلامي ليوم الخميس حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن الصادر بالتعاون مع وزارة الصحة ، انه الإصابات الجديدة ممن يقيمون في فنادق الحجر ، وهي 4 من فلسطين، و5 من قطر، و2 من مصر.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1131) حالة، بعد طلب منظّمة الصحّة العالميّة استثناء حالات الإصابة لسائقي الشاحنات غير الأردنيين، الذين تمّ اكتشاف إصاباتهم عبر الحدود، وأعيدوا إلى البلدان التي قدموا منها بحسب البروتوكول المتّبع.

في الاثناء سُجِّلت أيضاً (7) حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

كما تمّ إجراء (8549) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (542868) فحصاً.

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