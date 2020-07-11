الرئيسية | محليات تحديد موعد نهائي لمغادرة العمالة الوافدة الأراضي الأردنية

وطنا اليوم-عمان:قال وزير العمل نضال فيصل البطاينة إن الموعد النهائي للتسجيل على منصة حماية (https://hemayeh.jo) على الموقع الإلكتروني للوزارة لغايات مغادرة العمالة الوافدة الأراضي الأردنية سيكون بتاريخ 2020/8/16، وذلك للاستفادة من إعفاء العامل الوافد وعائلته (أصوله وفروعه) الذين سيغادرون أراضي المملكة بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل المترتبة عليهم، بما في ذلك الرسم الإضافي لصالح (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية).

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية الخميس أنه سيتم إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة عدم تجديد إذن الإقامة السنوية المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973.

وأكد البطاينة أن التنسيق مستمر بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لهؤلاء العمال، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الموعد النهائي لمغادرة العمالة الوافدة أراضي المملكة والتي تستفيد من هذه الاعفاءات في ضوء الإجراءات المتعلقة بتنظيم الرحلات الجوية إلى بعض البلدان العربية والأجنبية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات بحرية إضافية عبر ميناء العقبة نويبع.

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