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تحديد موعد نهائي لمغادرة العمالة الوافدة الأراضي الأردنية
وطنا اليوم-عمان:قال وزير العمل نضال فيصل البطاينة إن الموعد النهائي للتسجيل على منصة حماية (https://hemayeh.jo) على الموقع الإلكتروني للوزارة لغايات مغادرة العمالة الوافدة الأراضي الأردنية سيكون بتاريخ 2020/8/16، وذلك للاستفادة من إعفاء العامل الوافد وعائلته (أصوله وفروعه) الذين سيغادرون أراضي المملكة بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل المترتبة عليهم، بما في ذلك الرسم الإضافي لصالح (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية).
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