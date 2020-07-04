الرئيسية | محليات جمعية تنظم حفل زفاف جماعي رقمي في الأردن

وطنا اليوم-عمان:تنظم جمعية العفاف الخيرية يوم السبت المقبل حفل زفاف جماعي "رقمي"، بمشاركة خمسين عريساً وعروساً.

وقال مدير الجمعية مفيد سرحان: "الحفل الجماعي يأتي استمراراً للحفلات الجماعية السابقة التي نظمتها الجمعية".

وأضاف أن "تنظيم هذا الحفل الكترونيا، تماشياً مع الظروف الوقائية التي فرضها فايروس "كورونا".

ومن المنتظر أن تبث وقائع الحفل عبر صفحة الجمعية على الفيس بوك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت القادم.

وسبق ونظمت جمعية العفاف الخيرية سبعة وعشرين حفلاً جماعياً. ووفق سرحان، فإن الزفاف سيتم من منازل المشاركين، ويقتصر الحضور على أسر المشاركين في الحفل فقط.

ويأتي الحفل الرقمي حرصاً من الجمعية على الاستمرار في أداء رسالتها في كل الظروف، وإشاعة روح الفرح والسرور.

كما يتخلل برنامج الحفل الرقمي، لقطات للعرسان والعرائس من منازلهم، ووصلات إنشادية لمجموعة من المنشدين من أمكان وجودهم، كما يلقي الحاج حمدي الطباع رئيس الجمعية كلمة بهذه المناسبة.

وقال سرحان إن الهدف من حفلات الزفاف الجماعية هو تقديم نموذج عملي لتقليل تكاليف الزواج وبناء الأسرة على أسس سليمة.

وسلّمت الجمعية مسبقا أثواب الزفاف وبدلات السهرة وبدلات العرسان وتوابعها إلى جميع المشاركين في الحفل كما تم تسليم "جهاز العروس".

كما تبرعت مجموعة من صالونات التجميل بتجهز العرائس مجاناً مساهمة في دعم هذا الفرح الكبير.

وتقدم الجمعية مجموعة من الهدايا الأخرى للعرسان، و سيقدم البنك الإسلامي الأردني مشكوراً مبالغ مالية كهداية "نقوط" للعروسين.

وتشمل الهدايا الأثاث والأدوات المنزلية والكهربائية وغيرها من مستلزمات بيت الزوجية، علما ان الجمعية مستمرة في استقبال الهدايا حتى بعد الحفل.

وقدم سرحان الشكر لجميع المساهمين في تقديم الهدايا النقدية والعينية والمتطوعين والمتطوعات مؤكداً أن المجتمع الأردني يتميز بروح المسؤولية والتكافل والتعاون.

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