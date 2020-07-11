الرئيسية | محليات تمرين وطني شامل في الأردن للتعامل مع موجة كورونا ثانية

وطنا اليوم-عمان:كشف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى ان دول العالم اصبحت في حالة يقظة واستعداد ليس فقط لموجة ثانية من الوباء، بل لطريقة التعامل مع الأوبئة والكوارث البيئية، لافتا إلى أن مركز الأزمات لديه دليل للتعامل مع هذه الكوارث والأعمال الإرهابية أيضا.

جاء ذلك خلال مداخلة أجراها رئيس الوزراء عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، مع المشاركين في اجتماع عقده وزير الداخلية سلامة حماد في وزارة الداخلية اليوم الخميس بحضور نائب سمو رئيس المركز الوطني للامن وادارة الازمات عبد الله طوقان، والمستشار الأول للمركز جمال مضاعين، وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور ،ومحافظي الميدان، وعدد من المعنيين، لمناقشة حجم التعاون والتنسيق القائم بين وزارة الداخلية والمركز وتقييم الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة، للتعامل مع جائحة كورونا والحد من آثارها على الوطن والمواطن.

وقال وزير الداخلية أن التعاون والتنسيق بين الوزارة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مستمر على مدار 24 ساعة ، ويجري التشاور حيال جميع الأمور والقضايا التي تتطلب إتخاذ قرارات سريعة.

وشدد وزير الداخلية على أن أي تهاون في الإجراءات الصحية والوقائية وتطبيق التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية ، قد يؤدي الى نتائج لا يحمد عقباها ، مؤكدا أننا لا نستطيع ان نبقى في معزل عن دول العالم وفي ذات الوقت لا نستطيع ان نغامر بما أنجزناه ، وهذا يتطلب الانفتاح التدريجي المدروس في عمل جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وقال المستشار في ادارة الازمات جمال مضاعين إنه سيتم إجراء تمرين وطني شامل في شهر تشرين أول المقبل بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية ، حيث يفترض التمرين انتشار الوباء وكيفية التعامل بحرفية مع هذه الفرضية ، مشيرا إلى ان التمرين سيجري في إحدى محافظات المملكة.

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