الرئيسية | محليات الماشية الأردنية تلقى رواجا كبيرا في سوق الأضاحي القطرية

وطنا اليوم-عمان:قال تجار ماشية في قطر، إن الاغنام والخراف المخصصة للأضاحي القادمة من الاردن، تلقى رواجا كبيرا وطلبا متزايدا من شريحة واسعة من المستهلكين في السوق القطري.

ويشهد السوق القطري استعدادات مكثفة وحركة نشطة قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تتضاعف معدلات الشراء وحجم الإنفاق والاستهلاك سنويا خلال الفترة التي تسبق الأعياد، وخصوصا عيد الأضحى المبارك، الذي يضحي فيه المقتدرون من المسلمين امتثالا للسنة النبوية الكريمة، وسيرا على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويشير تجار الماشية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن أسعار الخراف متفاوتة وتتراوح ما بين 274,7 دولار، و384,6 دولار، وذلك حسب المصدر وتكلفة الشحن، فضلا عن النوعية والجودة، فالخراف القادمة من الأردن تباع بسعر مرتفع مقارنة مع الأنواع الأخرى.

تاجر الماشية حامد اليزيدي، يؤكد أن الخراف الأردنية تعد من أكثر أصناف الماشية العربية المستوردة من الخارج والتي لا يستغني عنها السوق القطري، حيث تشهد إقبالا كبيرا في جميع أوقات السنة، فيما يزداد الطلب والإقبال عليها بشكل ملحوظ خلال فترات الأعياد وخاصة خلال مناسبة عيد الأضحى المبارك.

واضاف انه وفقا لما يجري تداوله في مختلف أسواق الأضاحي المنتشرة في قطر حاليا، فإن أسعار الأضاحي الأردنية تتراوح ما بين 247,2 دولار- 329,6 دولار.

ويرى اليزيدي الذي يعمل في سوق الماشية منذ أكثر من 20 عاما، إن تجار الأغنام يحققون أرباحا متباينة من تجارتهم، لكن عندما يتعلق الأمر بالأضاحي الأردنية، فإن الأرباح تكون أعلى من نظيرتها بالنسبة لمبيعات الأضاحي المستوردة من أماكن أخرى.

ويرى أحمد النعماني الذي يعمل في تجارة الماشية منذ عدة سنوات في قطر، أن مستويات أسعار الأضاحي هذا العام لم تتغير كثيرا عن مستوياتها خلال السنوات الماضية، وخاصة بالنسبة للأغنام القادمة من الأردن، والتي حافظت على أسعارها مستقرة إلى حد كبير.

ويضيف النعماني أن الأغنام الأردنية وحتى لو ارتفعت أسعارها، يبقى الطلب عليها كبيرا، وتبقى الأعلى رواجا من بين الأنواع الأخرى.

ووفقا لأرقام رسمية، تستهلك قطر نحو 88 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة سنويا، من بينها 53 ألف طن لحوم خراف، و6 آلاف طن لحوم إبل، و7 آلاف طن لحوم أبقار، و22 ألف طن لحوم دواجن طازجة.

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