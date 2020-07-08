 وطنا نيوز -أمين عمان يستقبل وفد من وجهاء البلقاء
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أمين عمان يستقبل وفد من وجهاء البلقاء
التاريخ : 23-07-2020 02:09:18 المشاهدات: 1100

وطنا اليوم- استقبل امين عمان الدكتور يوسف الشواربة وفد من ديوان ابناء البلقاء في عمان وقد استمع الى مطالب الاهالي قدمها نيابة عن شيوخ البلقاء الشيخ خالد الشوبكي ابو مشعل، وقد وعد الشواربة بحل ما يمكن حله من مشكلات وإدارج باقي المطالب ضمن المدة المتبقية من هذا العام.

وقد شكر الشوبكي نيابة عن الوجهاء والشيوخ  امين عمان على جهودة التي يبذلها في خدمة ابناء عمان وتنفيذ المشاريع الخدمية وعلى رأسها الباص السريع.


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