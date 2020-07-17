الرئيسية | محليات عملات ورقية مزورة تغزو سوق الشونه الشمالية

وطنا اليوم-عمان:كشف عدد من أصحاب المحال التجارية ومحطات الوقود من تعرضهم لعملية نصب واحتيال وذالك بتصريف عملات ورقية مزيفة من قبل مجهولين.

وقال مصدر أن أشخاص دخلوا إلى محال تجارية و بسطات خلال الفترة الماضية وقاموا بشراء مواد غذائية و خضروات من عدة محال تجارية بهدف تصريف عملة ورقية مزيفة من فئة " 20 دينار" ولاذوا بالفرار قبل أن يتم كشفها.

ومن جهتة بين مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تلقت عدة بلاغات خلال الأيام الماضية من وجود أشخاص مجهولون قاموا بالنصب على أصحاب محال تجارية ومحطات الوقود بتصريف عملة محلية مزورة عن طريق الشراء .

وبين المصدر أن معلومات وردت إلى الاجهزة الامنية مساء الأربعاء عن وجود مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة حاولو تصريف عمله مزورة بإحدى محطات المحروقات في منطقة الشونه الشمالية ولاذوا بالفرار بعد أن كشفهم عامل المحطة بأن العمله مزورة، مؤكداً أن فريق مختص باشر التحقيق والبحث عن المركبة.

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