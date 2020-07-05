الرئيسية | محليات صرف 50 ديناراَ للأسر المنتفعة من صندوق الزكاة

وطنا اليوم-عمان:قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة صرف مبلغ 50دينارا للأسر المنتفعة من الصندوق مع نهاية شهر تموز الجاري.

وقال الخلايلة ان القرار جاء تزامنا مع عيد الأضحى المبارك وقرب بدء العام الدراسي 2020/2021، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في التخفيف على المواطن. واضاف أن صندوق الزكاة يسعى دائما لايصال الزكاة والتبرعات والصدقات لمستحقيها خاصة في ظل الظروف الناجمة عن جائحة كورونا وارتفاع حجم الأعباء الاقتصادية على الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن عدد الاسر التي ستستفيد من القرار نحو 4 آلاف أسرة فقيرة ومحتاجة، وبكلفة مالية تقدر بنحو 200 ألف دينار. وثمن الخلايلة دور المحسنين وأصحاب الايادي البيضاء من المزكين والمتبرعين على دعمهم المتواصل للصندوق والمساهمة في تخفيف المعاناة على الفقراء من أسر وأيتام وطلبة علم.

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