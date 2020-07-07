عمان عطشى يا وزير المياه

وطنا اليوم - خاص- على الرغم من النداءات المتكررة بوجود اختلالات في ادوار توزيع المياه الأسبوعية على مناطق العاصمة عمان ومناطق جنوب وشرق عمان، الا ان وزارة المياه لاتزال تصم اذانها عن هذه النداءات والتي وصلت إلى استغاثات وجهت إلى موقع وطنا اليوم.

شركة مياهنا المسؤول المباشرة عن ملف توزيع المياه تضع الرقم (117116) لتلقي شكاوي ألمواطنيين حول الانقطاعات، الا المواطنيين اشتكوا عبر موقع وطنا اليوم الاخباري بأن هذا الرقم لايرد على الشكاوي والمفارقة الغريبة، ان وزارة المياه وشركة مياهنا تدرك حجم المعاناه التي يعيشها ألمواطنيين في كافة مناطق العاصمة وجنوب وشرق العاصمة جراء انقطاع المياه منذ الخميس الماضي ولكنها لاتلتفت إلى هذه الشكاوى ولم تخرج على المواطنيين بتصريح يفسر ما الذي يحدث.

هل يعقل بعد كل الارقام الفلكية وملايين الأمتار المربعه التي تم تخزينها في سدود المملكة والتي سمعناها على لسان وزير المياه والمسؤولين في شركة مياهنا ان تبقى العاصمة عشرة ايام صيفيه حارة بدون مياه، وصهاريج المياه الخاصة تصول وتحول في حارات وازقة العاصمة مستغلين حاجة المواطن ليصبح سعر متر المياه 10 دنانير هذا ان توفر الصهريج.

يخرج علينا مسؤولين وزارة المياه قبل أيام ليقولوا بان هناك اعتداء على خط الديسى وهو الخط المغذي للعاصمة، والملفت ان هذه القضية أصبحت مبرر لوزارة المياه تسوغه كلما انقطعت المياه، حيث تكررت نفس التصريحات قبل شهر وبنفس المبرر ان السبب الاعتداء على ناقل الديسي، والملفت انه بعد انسايب المياه تختفي الرواية مرة أخرى فلا نعرف من المعتدي وماهو الإجراء القانوني، وكأن مبررات وزارة المياه أصبحت معلبه وجاهز، تضع الكرة في مرمى ألمواطنيين بأن هناك اعتداء على ناقل الديسي.

المبرر مرفوض جملة وتفصيلا يا وزير المياه ولو كان هناك استراتيجية واضحة ومعمول بها لكان هناك خطط بديلة يمكن الاستناد اليها بدلا من أن نخلق مبررات، المواطن ليس معنيا بها، فكيف تقبل وانت وزير مياه ان تبقى العاصمة وضواحيها عطشى.