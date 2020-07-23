وطنا اليوم - آعلن النائب السابق زكريا الشيخ أنه ضد الاعتصام النسوي الذي نظم الاربعاء امام مجلس النواب.

وطالب الشيخ بمحاسبة كل من شارك فيه وجلبه للقضاء وذلك للأسباب التالية:

١. مخالفته لقانون الدفاع ومنع التجمعات، وإقامة فعالية جماهيرية دون موافقة او اشعار الحاكم الإداري.

٢. مخالفته لقرار المدعي العام بعدم النشر او تناول موضوع المرحومة (احلام) لانه منظور امام القضاء حيث كانت أغلبية الشعارات تتحدث عنها رحمها الله.

٣. قضية "احلام" لها خصوصية حساسة جدا لا يحق لاحد ان يتدخل بها ولا يحق للمعتصمات التدخل في خصوصية الآخرين لطبيعة القضية الشخصية.

٤. رفع شعار {المجتمع الأبوي قاتل} هو اعتداء على القيم الاردنية والاسلامية والمسيحية التي جعلت من الاب عمودا للأسرة والمجتمع وله مكانه رفيعة.. فلا يحق لهذه الثلة الغريبة عن مجتمعنا ان تمس بمكانة الاب ولا يحق لهن ان يسقطن حالة فردية وجريمة نكراء يرفضها الجميع لتشويه صورة الاب في مجتمعنا.

٥. هناك تدخل سافر وتمويل واضح للمنظمات الأجنبية وهو عنوان هذه الاعتصامات وغايتها.

٦. ما يرفع من شعارات ومطالبات بحرية المرأة المطلقة ترفضه الأغلبية العظمى من المجتمع فنحن مجتمع محافظ له قوانينه وعاداته وتقاليده.. فهذه دعوة فتنة وتمرد على مجتمعنا وقيمه كما انه يعرض امن وسلامة الوطن للخطر.

وقال الشيخ: الم يأن الأوان للدولة ان تتدخل؟

من يوقف مهزلة تضخيم العنف الاسري في المجتمع الاردني ضد المرأة؟

من يوقف التمويل السافر الأجنبي للمنظمات النسوية للثورة على ثوابت المجتمع؟