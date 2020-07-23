دكتور ومؤرخ أردني يتبرع بمقتنيات مكتبته الخاصة إلى المكتبة الوطنية

وطنا اليوم - أهدى المؤرخ الدكتور بكر خازر المجالي مكتبته الخاصة إلى دائرة المكتبة الوطنية، لتشكل رافدا إضافيا لمقتنياتها من الكتب والوثائق والصور.

و تضم مكتبة المجالي مجموعة من الوثائق والصور والكتب والمجلات والافلام الوثائقية التي تؤرخ لمختلف الحقب التاريخية التي مرت بها المملكة منذ الثورة العربية الكبرى مروراً بتأسيس الدولة والجيش العربي.

وقال المجالي في بيان صحفي صادر عن دائرة المكتبة الوطنية، إن "هذا الاهداء يأتي لقناعته بأن المكتبة الوطنية الاردنية تمثل ذاكرة تاريخية، وأن إضافة هذه المجموعة ستشكل رافداً لمقتنيات المكتبة من الكتب والوثائق والصور لتكون في متناول الباحثين والدارسين بدلاً من حصرها ضمن نطاق ضيق".

وأضاف، إنه يتمنى ان يبادر جميع من لديهم مكتبات خاصة ومقتنيات تاريخية الى تقديمها للمكتبة الوطنية التي تقدر مثل هذه المبادرات.

بدوره، ثمّن مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة مبادرة الدكتور المجالي، معتبرا تزامن هذا الاهداء يأتي تماشياً مع مبادرة "ذاكرة وطن" التي اطلقتها المكتبة فيما يتعلق بالوثائق ومبادرة "تبرع بكتاب تنشئ مكتبة".

وأعرب عن أمله في أن يقدم مالكو الوثائق والكتب التاريخية مثل هذه المقتنيات او صوراً عنها للمكتبة الوطنية خاصة مع قرب الاحتفال بمئوية تأسيس الدولة الاردنية، مشيرا الى الحاجة للعديد من المراجع والوثائق التي تؤرخ لهذا التأسيس.