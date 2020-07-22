الرزاز يستعيد جزء من ثقة الشارع بعد اعادة الشيشاني للعمل

وطنا اليوم- كتب محرر الشؤون المحلية_ مثلت قضية هدى الشيشاني قضية راي عام اذ تمت احالتها الى التقاعد حسب نظام الخدمة المدنية قبل ثلاث سنوات من وزارة الاشغال العامة، الحكومة الحالية تشهد تراجع مذهل في شعبيتها لدى الشارع خصوصا بعد فتح ملف شارع السلط الدائري والجدل الدائر حولة خصوصا ان قضية الطريق منظورة امام القضاء وجرى توقيف احد المقاولين على خلفية توجيه تهمة الغش، وهدر المال العام له وتم تكفبله مؤخرا.

هذه القضية أدت الى انقسام في الرأي العام حولها فمن الناحية الفنية اعتبرت نقابة المقاولين ونقابة المهندسين ان من يتحمل المسؤولية وزارة الاشغال العامة عن أي خطأ سواء في الاوامر التغيرية أو في تسلم مراحل المشروع، كما أدلى صاحب شركة العمران بدلوه في الموضوع قائلا كيف يمكن توجيه تهمة غش قبل تسليم المشروع، فيما ايد آخرون الاجراءات المتخذة بحق المقاول معتبرين ذلك خطوة مهمة من جانب الحكومة وأجهزة الرقابة في الحد من هدر المال العام والتجاوز عليه.

وعلى الرغم من كل الاجراءات المتخذة يلاحظ المتابع لمزاج الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيجد ان رصيد الحكومة وشعبيتها في الحضيض، ولان الامور مرتبطة ببعضها، وشكل خروج الشيشاني من وزراة الاشغال حالة من التعاطف الشعبي ضد اجراءات الحكومة فإن اعادتها تعتبر خطوة ذكية من الحكومة لاستعادة شعبيتها ولو بنسبة ضئيلة خصوصا ان الرئيس يواجه حملة معارضة قوية بعد ادلائه بتصريحات لصحيفة الجاردين فسرت على انها قبول بحل الدولة الواحدة وتنازل عن حل الدولتين التي يعمل جلالة الملك ليل نهار ويضغط بكل ما اوتي من قوة لاحباط المخطط الاسرائيلي بضم اراض الضفة الغربية.

وموقف الملك يلقى تأييدا وتقديرا واسعا من قبل رجال السلطة الفلسطينية وخصوصا عزام الاحمد الذي يعتبر موقف الملك اساسي وجوهري في افشال المسعى الاسرائيلي، هذه الحكومة تلعب بالوقت الضائع حتى لو عينت الشيشاني وزيرا للاشغال العامة والادارة المحلية، لان الامور وااضحة ولا تحتاج الى تفسير.