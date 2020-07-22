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التحقيق في وفاة شخص من المحجورين في مركز حدود العمري دهسا
وطنا اليوم-قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان احد الاشخاص من المحجور عليهم داخل مركز حدود العمري تعرض للدهس من قبل احدى المركبات مما ادى لوفاته وفتح تحقيقا في الحادثة .
واضاف الناطق الاعلامي انه على اثر ذلك تجمع عدد من الاشخاص المحجورين على مدخل المركز الحدودي حيث تم التعامل معهم وانهاء الاحتجاج واعادتهم لاماكن الحجر
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