الرئيسية | محليات النعيمي يتوقع ارتفاع اعداد المنتقلين للمدارس الحكومية

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، ان تجربة امتحانات الثانوية العامة التي تنتهي الخميس كانت جيدة ، وسارت الأمور بشكل حسن ، رغم الظروف والاعتبارات الصحية التي رافقته.

وبين النعيمي في تصريحات لتلفزيون المملكة ، ان لا موعد محدد للنتائج ، والمهم هو دقتها ، ولكن من المتوقع مبدئيا كما هو بالعادة ان تصدر النتائج الامتحانات بعد 20 يوم من آخر امتحان ، وبما ان آخر امتحان في 23 تموز ، فان النتائج ستكون جاهزة تقريبا بين 10-13 اب.

وقال النعيمي انه لم تواجه أي الوزارة أي مشاكل باستثناء خطأين مطبعيين في امتحانين ، الاول عمم عنه والثاني حسب لجميع الطلبة.

واعتبر النعيمي ان هذه الدورة من اقل الدورات التي شهدت إشكاليات.

وبين النعيمي انه ينتقل كل عام 30 الف طالب من المدارس الخصوصية الى الحكومية ، مقابل 10 الاف طالب من الحكومية الى الخاصة.

وأضاف : هذا العام نظرا للظروف وجائحة كورونا نتوقع ارتفاع هاذ الرقم، والوزارة لديها خيارات في حال زاد هذا العدد عن طاقة استيعاب المدارس، مثل التحول الى فترتين، وتشغيل مدارس جديدة اسلمتها الوزارة وغيرها من الخيارات.

وحول منصة تسجيل الطلاب الأردنيين في خارج الأردن، قال انها اطلقت الأسبوع الماضي، وبدأ التسجيل عليها ، وحتى اليوم سجل عليها 2000 طالب.

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