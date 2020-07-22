 وطنا نيوز -تسجيل 7 اصابات غير محلية بكورونا
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تسجيل 7 اصابات غير محلية بكورونا
التاريخ : 22-07-2020 08:19:25 المشاهدات: 660

وطنا اليوم-عمان:سُجِّلت اليوم (7) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وعلى النحو الآتي:
- (6) حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (3 من سوريا، و2 من السعوديّة، و1 من العراق).
- حالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر حدود العمري.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1120) حالة، بعد طلب منظّمة الصحّة العالميّة استثناء حالات الإصابة لسائقي الشاحنات غير الأردنيين، الذين تمّ اكتشاف إصاباتهم عبر الحدود، وأعيدوا إلى البلدان التي قدموا منها بحسب البروتوكول المتّبع.

- سُجِّلت أيضاً (4) حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.
- تمّ إجراء (7225) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (534,319) فحصاً.
وتقرر اليوم تمديد ساعات العمل لجميع الأنشطة الاقتصاديّةً حتّى الساعة الثانية عشرة ليلاً، على أن يبدأ تطبيق حظر التجوّل للمواطنين في تمام السّاعة الواحدة بعد منتصف الليل.
في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالميّاً، وعودة تفشّي الوباء في العديد من دول العالم والمنطقة؛ تحذّر وزارة الصحّة من أيّ ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامّة والوقاية، خصوصاً ما يتعلّق بإقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً؛ مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).


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