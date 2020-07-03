الرئيسية | محليات تمديد عمل المحلات حتى 12 ليلا .. وبدء حظر التجول الساعة الواحدة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، انه واستناداً للمادة (3) من التعليمات رقم (1) لسنة 2020 الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من البند ثانياً من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، وبناءً على توصية لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج والتوريد تقرر تمديد ساعات العمل لجميع الانشطة الأقتصادية لغاية الساعة الثانية عشر ليلا، والبدء بتطبيق حظر التجول بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

جاء هذا القرار بعد اخذ التغذية الراجعة على مصفوفة التعامل مع جائحة كورونا من قبل عدد من الانشطة الاقتصادية.

وبين الدكتور الحموري بأنه سيتم مراجعة اي قرار او اجراء حكومي بما يخدم المصلحة العامة وبعد ان يمر بكافة المراحل ودراسته من قبل كافة الجهات المختصة.

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