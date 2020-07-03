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تمديد عمل المحلات حتى 12 ليلا .. وبدء حظر التجول الساعة الواحدة
وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، انه واستناداً للمادة (3) من التعليمات رقم (1) لسنة 2020 الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من البند ثانياً من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، وبناءً على توصية لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج والتوريد تقرر تمديد ساعات العمل لجميع الانشطة الأقتصادية لغاية الساعة الثانية عشر ليلا، والبدء بتطبيق حظر التجول بعد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
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