الرئيسية | محليات التربية تعلن التقويم المدرسي للعام الدراسي 2020/2021

وطنا اليوم-عمان:أقرت وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسي للعام الدراسي 2020/2021، بعدد أيام بلغ 200 يوم دراسة فعلية، حيث يبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول يوم الأحد الأول من أيلول 2020، فيما يبدأ دوام الهيئات التدريسية والإدارية، وتسليم الكتب المدرسية للطلبة، وتسجيل المنقولين منهم يوم الثلاثاء الموافق 25/8/2020.

وتبدأ الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية / السنة الأولى (الحادي عشر) يوم الخميس الموافق 31/12/2020، وتنتهي يوم السبت الموافق 16/1/2021.

ويبدأ دوام الطلبة في الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 7/2/2021، فيما تنطلق الاختبارات التحصيلية المدرسية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة المرحلة الثانوية / السنة الثانية (الثاني عشر) يوم الأحد 16/5/2021، وتنتهي يوم الأحد 30/5/2021.

في حين تبدأ الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية / السنة الأولى (الحادي عشر) يوم الخميس الموافق 3/6/2021، وتنتهي يوم السبت 19/6/2021.

وبينت الوزارة أن إصدار هذا التقويم يأتي عوناً للقطاع التربوي عند وضع خططه وبرامجه سعياً للوصول إلى الجودة الشاملة في مخرجات التعليم، إيماناً منها بضرورة تحديد الإطار الزمني للعام الدراسي المقبل مسبقاً، والذي تتوقف عليه الفعاليات التعليمية التعلمية وتتضح وفقه محطات تنفيذ المنهاج وتتحقق فيه النتاجات التعلمية في المدارس بشكل فاعل وبكفاءة عالية.

وأوضحت الوزارة أن بنية العام الدراسي تستند إلى عدد من المرتكزات أهمها: عدد أيام الدراسة الفعلية، والمناسبات الدينية والوطنية والقومية والعالمية، وموعد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي”، مبينة أن هذه المرتكزات تأتي منسجمة مع قانون التربية والتعليم من جهة والتوجهات العالمية من جهة أخرى.

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