الرئيسية | محليات نقابة المعلمين تطالب والمركزي يرفض تأجيل أقساط القروض

وطنا اليوم-عمان:رفض البنك المركزي طلبا تقدمت به نقابة المعلمين بتأجيل أقساط أشهر 6-7-8 للمعلمين.

وكان البنك المركزي اصدر تعميما الى البنوك العاملة في الاردن تضمن عددا من التوجيهات التي تؤدي الى الحد من الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا على البنوك وعملائها والعمل بها حتى نهاية العام، والتي منها امكانية قيام اي عميل من عملاء البنوك الذين قد تراجعت تدفقاتهم النقدية مراجعة البنك الذي يتعامل معه لتأجيل الاقساط دون اي عمولة او فؤائد تأخير بما في ذلك تلك دفعات البطاقات الائتمانية.

ونوه البنك ان في ضوء اعادة فتح الاقتصاد فإن تأجيل الاقساط سيؤثر على سيولة البنوك وبالتالي قدرتها على توفير التمويل اللازم وعليه ستقوم البنوك بتأجيل الاقساط لمن يثبت تأثر دخله سلبا بالجائحة بما في ذلك المدرسون الذين حصلوا على قروض جديدة خلال العام 2020 فيمكنهم مراجعة البنك المعني وتقديم ما ثبت تضررهم ليقوم البنك بعمل الترتيبات المناسبة لكل حالة.

وبهذا رفض البنك المركزي تعميم تأجيل الأقساط على كل المعلمين من دون استثناء، وطالب المعلم المتضرر بالعودة الى بنكه وتقديم ما يثبت تضرره بالجائحة.











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