الرئيسية | محليات “المعلمون” أمام نقابتهم والنواصرة يكشف سبب الوقفة

وطنا اليوم-عمان:نفذ معلمون اليوم الأربعاء، وقفة أمام نقابتهم للتأكيد على عدد من مطالبهم، ودعم المجلس الحالي.

وطالب المعتصمون بالزيادة التي أقرتها الحكومة، بالإضافة إلى بنود الاتفاقية التي تم التوقيع عليها.

وكشف نقيب المعلمين، ناصر النواصرة عن “حملةٌ مشبوهة تقودها فئة معينة لتشويه صورة النقابة واتهامها بالإصرار على كسر هيبة الدولة”.

وقال النواصرة في تصريحات لإذاعة “حسنى” إنه “لا خلاف على الوطن، حتى لو اختلفنا مع الحكومة”، مبينا بأن الاحتجاج “ليس محصورًا بمطلب العلاوة، بل البنود الـ 15 التي اتفقنا فيها مع الحكومة وقصّرت في تنفيذها”.

وأضاف بأن “النقابة تقف خلف الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية.” لافتا إلى أن “وقفة اليوم أمام مقر النقابة عبارة عن تداعي عددٍ من المعلمين المتحفظين على عدم تنفيذ الحكومة لوعودها”.

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