الرزاز ينصف المهندسه هدى الشيشاني

وطنا اليوم - اوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اليوم الأربعاء بإعادة المهندسة هدى الشيشاني إلى العمل في وزارة الأشغال العامّة والإسكان فوراً، وذلك بعد إنهاء خدماتها بشكل تعسّفي قبل أكثر من 3 سنوات نتيجة خلافات بينها وبين أحد الوزراء السابقين.

وكانت قضية المهندسة الشيشاني التي عملت مديرة لدائرة العطاءات الحكوميّة في وزارة الأشغال العاّمة والإسكان، قد شغلت مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام، ووصلت أبعاد قضيتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في ظل ورود معلومات تؤكد تقديمها لوثائق للهيئة حول وجود شبهات فساد في بعض العطاءات الحكوميّة آنذاك.

كما أن إنهاء خدماتها يأتي رغم فوزها بجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية عام