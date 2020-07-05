الرئيسية | محليات 5 دنانير على كل أضحيته تذبح داخل مسلخ عمان

وطنا اليوم-عمان:سيأتي عيد الاضحى المبارك هذا العام في ظل الأجواء التي نعيشها والإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا التي تحمل معها العديد من المتطلبات الوقائية لمكافحة هذا الفيروس ليكون اغلب الذبح خلال عيد الاضحى المبارك داخل مسلخ امانة عمان الذي بدأ يتجهز لاستقبال العيد باعلى معايير السلامة فما هي الخطة وما هي الالية؟

وعليه قال مُدير مسلخ عمان الدكتور شادي العُثمان، إن أمانة عمان قامت بإعفاء المواطنين من رسوم المُعاينة داخل المسلخ لهذا العام، إلا أن كُل مواطن سيقوم بدفع خمسة دنانير للجزارين الذين يعملون بشكل خاص داخل المسلخ، ليشمل المبلغ "الذبح والسلخ والتقطيع".

ولفت إلى أن دائرة المسالخ بدات باستقبال طلبات الذبح من المواطنين لهذا العام، حيث قامت دائرة المسالخ بجميع فُروعها بتجهيز فِرق الإستقبال طيلة أيام عيد الأضحى المُبارك، مؤكداً دخول شخص واحد مع كُل أُضحية، حيث سيجري فحص الأُضحية قبل وبعد الذبح للتأكد من خلوها من أي أمر يُخالف الشروط الصحية.

وأكد على إلتزام المسلخ بكافة إجراءات السلامة والصحة العامة، من إرتداء الكمامات والقفازات وتوزيع المُعقمات على كافة الأماكن داخل المسلخ، مُبيناَ ضرورة إلتزام كُل شخص يزور المسلخ لذبح أُضحيته، من خلال إرتدائه للكمامات والقفازات؟

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