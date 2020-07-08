الرئيسية | محليات قفزة خيالية لأسعار الذهب بالأردن

وطنا اليوم-عمان:واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي الأردني ، متأثرة بارتفاعها في السوق العالمي، إلى أعلى مستوى منذ 9 أعوام.

وسجلت اسعار الذهب في السوق المحلي الاردني ارتفاعا يقدر بـ 80 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة ، الأربعاء 22/7/2020 ، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وارتفع سعر غرام الذهب 21 قيراطا الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 37.60 دينار للغرام.

أما الذهب عيار 24 قيراطا ، فارتفع سعره إلى 44.30 دينار للجرام الواحد، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطا الى 33.60 دينار.

وقفز الذهب عالمياً بأكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام مدفوعا بضعف الدولار فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1856.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ أيلول 2011 عند 1865.35 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

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