الرئيسية | محليات الافراج عن الملثمين الذين ظهروا في فيديو اجتماع الكرك

وطنا اليوم-عمان:أفرجت محكمة الكرك اليوم عن الملثمين اللذين ظهروا في أحد الفيديوهات في محافظة الكرك والبالغ عددهم ١٢ شخصا، بعد تحويلهم للمحافظ.

وألقت مديرية الأمن العام، السبت، الماضي القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو في أحد الاجتماعات في محافظة الكرك وهو يهدد بخرق القانون، وفق بيان عن الامن العام.

وقال البيان، إن بعض الأشخاص الملثمين الذين ظهروا أيضا في الفيديو "يقومون بتسليم أنفسهم بعد تحديد هوياتهم ومباشرة البحث عنهم".

وفي التفاصيل، أوضح البيان: "إنه وظهر هذا (اليوم) جرى تحديد مكان تواجد الشخص الذي هدد بخرق القانون عبر مكبر الصوت وألقي القبض عليه من قبل الأمن الوقائي"، مضيفا أن "11 شخصا ملثما كانوا برفقته قاموا بعد مباشرة البحث عنهم بتسليم أنفسهم لمديرية شرطة محافظة الكرك وبوشر التحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم للقضاء".

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر