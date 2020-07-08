الرئيسية | محليات ممثل قطاع الألبسة : التنزيلات بدأت قبل موعدها ووصلت الى 70 %

وطنا اليوم-عمان:قال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد قواسمي، إن أسعار الملابس منخفضة بنحو 20 بالمئة مقارنة بالسنوات العشر السابقة، بهدف تشجيع المواطنين على الشراء، وتحريك عجلة الأسواق.

واشار القواسمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى ان التنزيلات بدأت قبل أوانها المعتاد ووصلت لنحو 70 بالمئة، بهدف تعويض الخسائر التي لحقت بالتجار جراء جائحة كورونا وما تبعها من إغلاقات، برفع المبيعات، وتوفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات التي تراكمت خلال الأشهر الماضية.

وبيّن أن موسم عيد الأضحى الحالي، أفضل من موسم عيد الفطر الماضي، نظراً لفتح الأسواق وتقليل ساعات الحظر، وعودة الأعمال إلى طبيعتها، على الرغم من أن أولويات الأسر اتجهت في الفترة الحالية لتجهيز مستلزمات العودة للمدارس، وتخصيص مبالغ للأضاحي والحلويات، وليس لشراء الملابس، إلا أن السماح بفتح غرف القياس في محال الملابس، شجع المواطنين على الشراء أكثر.

واوضح قواسمي أن جائحة كورونا ما زالت تخيم بظلالها على قطاع الملابس، مطالباً الحكومة بحوافز خاصة للقطاع باعتباره من القطاعات الأكثر تضرراً، ومعالجة الأضرار التي لحقت به جراء الجائحة.

ولفت الى أن تخفيض ضريبة المبيعات، سيعود بالنفع على المواطن والتاجر على حد سواء، حيث أنها توفر سيولة في جيب المواطن، وترفع من مبيعات التاجر، وكذلك تخفيض الرسوم الجمركية العالية، الذي سينعكس إيجابياً على زيادة الطلب، وتخفيف الغرامات المختلفة على التجار.

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