الرئيسية | محليات منحة المانية لتمويل إنشاء مدارس حكومية جديدة في الأردن

وطنا اليوم-عمان:وقعت الحكومتان الاردنية والالمانية اليوم على اتفاقية منحة بقيمة 34 مليون يورو، لتمويل المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة من مشروع إنشاء المدارس الجديدة (School Construction Programme III-IV)، لتحسين جودة التعليم الأساسي في الاردن، من خلال إنشاء مدارس حكومية جديدة وتوسعة بعض مدارس حكومية قائمة وتوفير الأثاث والمعدات لهذه المدارس.

وصرح وزير التخطيط والتعاون الدولي د. وسام الربضي ان هذه المنحة تأتي في إطار الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ الالتزامات والتعهدات المالية التي أعلنت عنها الحكومة الألمانية خلال المحادثات الرسمية الأردنية- الألمانية التي عقدت نهاية العام الماضي 2019، وسيتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال العامة والإسكان.

وقال ان تمويل هذا المشروع يهدف الى المساهمة في تحسين البنية التحتية التعليمية في المملكة، وتخفيف الضغط على نظام التعليم الأردني والجودة والبنية التحتية التعليمية والاستفادة منها بشكل مناسب، وسيساهم المشروع أيضًا في تعزيز آفاق التنمية الشخصية والاقتصادية للأطفال الأردنيين والسوريين كأساس للاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.

واعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر حكومة وشعب المملكة الاردنية الهاشمية للجمهورية الالمانية لدعمها المتواصل للأردن على مدار السنين، ودعمها لقطاعات حيوية مثل ، المياه، والصرف الصحي والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الاولوية، والى الحكومة الالمانية لوقوفها الى جانب الاردن وتقديمها دعماً اضافيا للأردن في مواجهة التبعات والاثار السلبية التي رافقت نشوب الازمة السورية.

وحضر حفل توقيع الاتفاقية نائب مدير مكتب بنك الإعمار الألماني سوسن العاروري في عمان، حيث يمول بنك الاعمار الالماني (KfW) الاستثمارات والخدمات الاستشارية في الأردن نيابة عن الحكومة الألمانية.

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