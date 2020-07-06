الرئيسية | محليات صرخات الأردنيات تتصدر تويتر وتروي قصص ضحايا تقشعر لها الأبدان

وطنا اليوم-عمان:انطلقت في الأردن خلال الساعات الماضية، حملة إلكترونية احتجاجا على استمرار جرائم قتل النساء بذرائع مختلفة، فيما تستعد مجموعة من النساء والحقوقيين لوقفة عصر الأربعاء أمام مجلس النواب بهذا الصدد.

وتصدر وسم "صرخات الأردنيات" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في حملة إلكترونية غاضبة ضد جرائم القتل المستمرة بحق النساء والتي كان آخرها قضية مقتل شابة على يد والدها بمنطقة صافوط.

وحمل وسم "صرخات الأردنيات" العديد من قصص قتل النساء وروايات الضحايا اللواتي تعرضن لأنواع مختلفة من العنف.

وتضمنت الحملة الإلكترونية مطالبات الجهات المختصة، بتعديل القوانين والتشريعات وتغليظ العقوبات بحق الجناة.

وتصدرت قصة شابة أردنية تدعى" حنان" الوسم حيث قتلها زوجها في آذار الماضي بمنطقة قناة الملك عبدالله مستغلا طلبها منه التقاط صورة لها من فوق القناة المائية فأوقعها في الماء حتى غرقت ولقيت مصرعها.

وقالت ناشطة "وجب التنوية أنه قام بقتلها بالتعاون مع ابنه من زواج سابق في يوم المرأة العالمي ولا يزال مصيره مجهولًا و لا تزال عائلة حنان تطالب بحقها! ماتت مغدورة أشد الغدر".

ساعدني بليزز لانو ممكن يصير فيني متل احلام?أو متل إسراء غريب إلى راحو ضحايا العنف الاسري?الله معي ثم انتوا??الكل بالسوشل ميديا عم يحكي عن هالضحايا ولما اكون انا ضحية منهم ح يجي يوم وتحكو عني بإمكانكم انكم تساعدوني الان قبل ما يجي يوم وتكون قصة قتلى مشهورة?#صرخات_الاردنيات

وكتبت ناشطة "وربّي قرأت قصص بتشيّب الرّأس!قشعر بدني، شو هالظُّلم هادا يا عالم؟؟ حسبيّ الله و نِعمَ الوكيل بس، انكسر قلبي على الضّحايا، للهدرجة الرّوح ما لها أي اعتبار و قيمة عندهم؟ ول!!".

وكتبت أخرى " أوقفوا قَتل النِّساء يا بشر !المرأة لم تُخلَق لتكون وسيلة لتفريغ غضبكم الحقير بها، ثم تتخذّون من الشّرف ذريعة لوحشيّتكم، إن كان القتل هو الحلّ، فاقتلوا كِلا الطّرفين و ليس النّساء فقط، أم أن عقيدة الشّرف تُطَبَّق على المرأة وحدها؟ ألا يجلب الذّكر العار لعائلته؟".

وفي هذا الإطار، قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إنّه "لم يعد الاستنكار والاستهجان لوحدهما كافيين للتعبير عن بشاعة وهمجية الجرائم المرتكبة ضد النساء، ولم تجد الدعوات الى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لحماية النساء والفتيات من جرائم القتل والعنف آذاناً صاغية، وأصبحت جرائم قتل النساء مفزعة لدرجة تقشعر لها الأبدان، واصبحت منازلنا أكثر هشاشة وأقل أماناً لنسائها وفتياتها وأطفالها، والى جانب ذلك يشهد بعض أفراد المجتمع وبصمت مطبق وقوعها لا بل ويوثقونها في إشارة ضمنية إلى موافقتهم عليها".

وأشارت الجمعية، في بيان لها قبل يومين، إلى أن "جريمة قتل أحلام لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة ما دامت تشريعاتنا تتضمن أعذاراً مخففة لمرتكبي الجرائم بذريعة "الشرف" وما دام القانون يجيز ضرب الأطفال تأديباً، وما دام التنمر والعنف يزدادان انتشاراً وتوسعاً، وما دامت إجراءاتنا وتدابيرنا مكبلة بتقديم شكاوى من عدمه، وما دامت العقوبة رهن التخفيف في حال إسقاط الحق الشخصي اختياراً أو إكراهاً".

واعتبرت أن "القضاء على ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل في عدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، يرتبط مباشرة بإمكانية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تدين ضمنياً الضحية، وتستهتر بمراجعة النساء للمراكز الأمنية لوحدهن تحت أي سبب كان".

وكتب حساب أوقفوا قتل النساء في تغريدة له: "مطالب النسويات في الأردن: ١. تنقيح الدستور وقانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية من كل المواد اللي تضع المرأة في مرتبة مواطنة من الدرجة الثانية. 2: القيام بشكل منهجي بجمع البيانات وعمل دراسات بشأن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في الأردن ونشرها".

من جهتها، كتبت المحامية الأردنية والناشطة هالة عاهد في تغريدة لها "عند أي تحرك لصالح النساء تشيطن الحركة النسوية وتهاجم؛ بين اتهام بتخبط الأولويات، واتهام بالتغريب و بمعاداة المجتمع وقيمه. وعندما تقع جريمة بشعة يتنصل منها الجميع وتتهم الحركة النسوية بالتقصير !!! إن كان من لوم على الحركة النسوية الأردنية فلكونها أصبحت حركة مهادنة مطلبية لا ثورية!".

وكتبت بنان أبو زين الدين "والد أحلام لم يقتلها وحده، قتلها المجتمع الذكوري الذي يميز ضد النساء في كل شيء إلا القتل، قتلتها منظومة الحماية الرسمية الصورية الفاشلة، قتلها عجز المؤسسات الحكومية... #أوقفوا_قتل_النساء".

وقالت "غريبة": "#أوقفوا_قتل_النساء يتقبل رؤية امرأة تتسول لكن لا يتقبل رؤيتها تعزف!يتقبل رؤيتها بلا حذاء لكن لا يتقبل رؤيتها بلا حجاب! يتقبل رؤيتها تموت باسم جرائم الشرف .. يتقبل رؤيتها تتعرض للتحرش لكن لا يتقبل رؤيتها تحب شخصا بقناعتها ذلك ما وصل إليه المجتمعات العربية".

بدورها، قالت الإعلامية عروب صبح "كل ظلم اجتماعي هو في أصله ظلم سياسي لأن السلطة التشريعية والتنفيذية التي تتهاون ولا تقاوم الظلم الاجتماعي بإصلاح القوانين والإجراءات وتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية هي بالضرورة موافقة عليه وشريكة به".

وطلب مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة الثلاثاء، من كافة رجال الأمن العام أينما كانوا عند التعامل مع مثل تلك الحالات المرتبطة بالعنف الأسري أو التهديد به عدم التهاون أو التردد في اتخاذ ما هو ضروري وحازم لحماية النساء والأطفال.

وتوعد اللواء الحواتمة بأن أي تقصير في هذا الجانب يوجب المحاسبة والمساءلة القانونية دون تهاون.

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